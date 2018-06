Hamburg (AFP) Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) hat nach den Anschlägen in Brüssel eine bessere Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden nicht nur in Europa, sondern auch in Deutschland gefordert. Auch beim Informationsaustausch zwischen den Bundesländern gebe es "Defizite", sagte der BDK-Vorsitzende André Schulz am Mittwochabend in den ARD-"Tagesthemen". "Auch hier wissen wir teilweise nicht, was die andere Polizei macht."

