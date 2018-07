Berlin (AFP) Umweltschützer kritisieren übermäßige Verpackungen für Osterprodukte in Supermärkten. "Zu Ostern werden Produkte um bis zu 20 Prozent mehr verpackt", erklärte der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, am Donnerstag in Berlin. Angesichts der unnötigen "Müllflut" forderte die Umweltorganisation die Bundesregierung auf, eine Abgabe für Verpackungen einzuführen.

