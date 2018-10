San Francisco (AFP) In der Affäre um falsche Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen hat Volkswagen von einem US-Richter einen vierwöchigen Aufschub bis zum 21. April gewährt bekommen, um einen Plan zur Behebung der Manipulationen vorzulegen. Richter Charles Breyer vom Bundesgericht in San Francisco verkündete die Fristverlängerung am Donnerstag bei einer kurzen Anhörung zu dem Fall.

