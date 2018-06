Berlin (AFP) Um die Integration junger geflüchteter Menschen in Deutschland zu unterstützen, fordert der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit ein bundesweites Gesamtkonzept für deren Bildung und Ausbildung. Unabhängig davon, wie lange junge Flüchtlinge im Land blieben, hätten sie "selbstverständlich Anspruch" auf Leistungen der Jugendhilfe und -sozialarbeit, erklärte der stellvertretende Sprecher des Kooperationsverbundes, Klaus Wagner, am Donnerstag in Berlin.

