Wolfsburg (AFP) Der VW-Konzern ruft weltweit 800.000 Autos wegen eines möglichen Problems mit den Fußpedalen in die Werkstätten, davon knapp 90.000 in Deutschland. Betroffen seien Fahrzeuge vom Typ VW Touareg und Porsche Cayenne aus den Jahren 2011 bis 2016, teilten die beiden Autobauer am Donnerstag mit. Grund sei ein "möglicherweise gelöster Sicherungsring", dessen Montage in der Werkstatt nun kontrolliert werden solle.

