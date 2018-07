Athen (AFP) Erstmals seit dem umstrittenen Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei hat die Athener Einwanderungsbehörde am Donnerstagmorgen in den vorausgegangenen 24 Stunden keinen Migranten auf den griechischen Inseln registriert. Am Montag, einen Tag nach dem Inkrafttreten des Abkommens, waren noch mehr als 1600 Flüchtlinge in Griechenland eingetroffen. Am Dienstag waren es 600, am Mittwoch 260.

