Berlin (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat am dritten Trainingstag im Jahr 2016 endlich sein gesamtes verbliebenes Personal auf dem Trainingsplatz vereint. Der Fußball-Weltmeister trainierte somit am Donnerstag mit 25 Spielern.

Ursprünglich hatte Löw für die Spiele gegen England am Samstag in Berlin (20.45/ZDF) und gegen Italien drei Tage später in München (20.45/ARD) 27 Profis nominiert. Kapitän Bastian Schweinsteiger (Innenbandteilriss) reiste jedoch am Mittwoch verletzt ab, Stürmer Max Kruse war zuvor aus disziplinarischen Gründen gestrichen worden.

Am Mittwoch hatten die angeschlagenen Mesut Özil und Karim Bellarabi noch individuell im Hotel trainiert, Julian Draxler hatte nur eine Laufeinheit eingelegt. Am Donnerstag musste sich lediglich Bellarabi mit einer eingeschränkten Einheit begnügen, die er jedoch auf dem Platz absolvierte. Voraussichtlich sind alle drei Sorgenkinder am Samstag einsatzbereit. "Ich bin fit fürs Wochenende", bestätigte Özil bereits DFB-TV.