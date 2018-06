London (SID) - Die englische Fußball-Nationalmannschaft muss vor dem Länderspiel gegen Weltmeister Deutschland am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Berlin den nächsten Ausfall verkraften. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, reiste Verteidiger Ryan Bertrand vom FC Southampton wegen einer Verletzung aus dem Ligaspiel gegen den FC Liverpool am Wochenende zurück in die Heimat. Nationalcoach Roy Hodgson verzichtete vorerst auf eine Nachnominierung.

Zuvor hatten sich bereits Torhüter Joe Hart, Stürmer Raheem Sterling (beide Manchester City) verletzt abgemeldet. Auch Kapitän Wayne Rooney (Manchester United) fällt aufgrund einer Knieverletzung für den Länderspiel-Klassiker aus. England trifft nach dem Spiel in Berlin am 29. März in Wembley auf die Niederlande.