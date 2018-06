Amsterdam (dpa) - Das Fußball-Länderspiel zwischen den Niederlanden und EM-Gastgeber Frankreich wird zu Ehren des gestorbenen Johan Cruyff in der 14. Minute für eine Minute unterbrochen. Das teilte der niederländische Fußball-Verband einen Tag vor der Partie in der Amsterdam-Arena mit. Die niederländische Fußball-Legende Cruyff trug in der Nationalmannschaft das Trikot mit der Nummer 14. Cruyff war heute im Alter von 68 Jahre in Barcelona an den Folgen von Lungenkrebs gestorben.

