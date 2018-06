New York (dpa) - 34 Mitarbeiter der Vereinten Nationen in Syrien sind derzeit entweder inhaftiert oder werden vermisst. Das teilte der Verband der UN-Mitarbeiter in New York mit. Die Arbeitsbedingungen in dem Bürgerkriegsland böten Anlass zu großer Sorge. Der Verband rief zur sofortigen Freilassung aller Inhaftierten auf und bat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon, die Sicherheitsbedingungen für die UN-Mitarbeiter zu überprüfen.

