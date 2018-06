Lyon (dpa) - Die französische Sängerin Juliette Gréco ist laut Medienberichten in Lyon in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die 89-jährige Grande Dame des französischen Chansons sei wegen des Verdachts auf einen Schlaganfall in eine Klinik gebracht worden, berichteten die Nachrichtenagentur AFP und die Regionalzeitung "Le Progrès". Die Chansonnette, die mit Liedern wie "Sous le ciel de Paris" oder "Deshabillez-moi" bekannt wurde, sollte am Freitag im Rahmen ihrer Abschiedstournee "Merci" im elsässischen Sausheim auftreten.

