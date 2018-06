Jerusalem (AFP) Im besetzten Westjordanland sind zwei Palästinenser nach einem Messerangriff auf einen israelischen Soldaten von der Armee erschossen worden. Wie eine Sprecherin des israelischen Militärs am Donnerstag sagte, geschah der Angriff nahe eines Armeepostens am Eingang eines von israelischen Siedlern bewohnten Bezirks in Hebron. Der Soldat wurde bei dem Angriff schwer verletzt, er war aber nicht in Lebensgefahr.

