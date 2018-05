Kano (AFP) Kämpfer der Islamistengruppe Boko Haram haben im Nordosten Nigerias erneut 16 Frauen entführt. Wie die Polizei im Bundesstaat Adamawa am Donnerstag mitteilte, wurden die 14 erwachsenen Frauen und zwei Mädchen am Vortag nahe dem Dorf Sabon Garin Madagali verschleppt. Es seien Sicherheitskräfte in die Gegend geschickt worden, um die Opfer zu befreien.

