Port Ainé (SID) - Der belgische Radprofi Thomas De Gendt hat die Königsetappe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Bei der Bergankunft nach 172,2 km auf 1975 m Höhe in Port Ainé siegte der 29-Jährige vom Team Lotto-Soudal vor dem Kolumbianer Nairo Quintana (Movistar) und Vorjahressieger Richie Porte (Australien/BMC).

Der zweimalige Tour-Sieger Alberto Contador (Spanien/Tinkoff) kam als Vierter ins Ziel und verlor die Gesamtführung an den früheren Giro-Gewinner Quintana, der nun acht Sekunden Vorsprung auf den Spanier hat. Der britische Tour-Champ Chris Froome (Sky) konnte erneut am Berg nicht mit den Besten mithalten.

Die fünfte Etappe führt am Freitag über vergleichsweise einfache 187,2 km von Rialp nach Valls. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.