Hamburg (SID) - Der Olympia-Zweite Marcel Nguyen aus Unterhaching und die Chemnitzerin Pauline Schäfer, WM-Dritte am Schwebebalken, führen das Aufgebot des Deutschen Turner-Bundes (DTB) für das traditionsreiche Turnier der Meister vom 31. März bis 3. April in Cottbus an. Für die deutschen Athleten ist der Wettkampf der letzte Test vor der Olympia-Qualifikation am 16./17. April in Rio de Janeiro.

Das DTB-Aufgebot für Cottbus, Männer: Marcel Nguyen, Lukas Dauser (beide Unterhaching), Andreas Toba (Hannover), Helge Liebrich (Wetzgau), Waldemar Eichorn (Bous), Ivan Rittschick (Chemnitz). - Frauen: Pauline Schäfer, Sophie Scheder (beide Chemnitz), Antonia Alicke (Böckingen).