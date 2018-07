Brüssel (dpa) - Nach den blutigen Anschlägen in Brüssel fahndet die Polizei nach mindestens einem weiteren Terrorverdächtigen. Der Selbstmordattentäter in der Brüsseler Metro soll in Begleitung eines zweiten Mannes gewesen sein. Somit könnte das Terror-Kommando aus fünf Tätern bestanden haben, von denen sich drei in die Luft gesprengt hatten. Die Polizei in Brüssel fahndet weiter. In der Nähe des Europaviertels liefen am Vormittag zwei Einsätze. Die für Innere Sicherheit zuständigen EU-Minister wollten am Nachmittag zu einem Sondertreffen in Brüssel zusammenkommen.

