Den Haag (AFP) Der frühere bosnische Serbenführer Radovan Karadzic ist wegen Verbrechen während des Bosnien-Kriegs zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das verkündete am Donnerstag das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Das Gericht befand den 70-Jährigen in zehn Anklagepunkten wegen Völkermords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig.

