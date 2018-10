Le Vernet (dpa) - Mit Schweigeminuten wird heute im französischen Le Vernet und in Haltern der Opfer des Germanwings-Absturzes vor einem Jahr gedacht. In Le Vernet, einem kleinen Ort nahe der Absturzstelle, werden mehr als 600 Angehörige der Opfer erwartet. In Haltern wird am Vormittag an die verunglückte Schülergruppe sowie ihre beiden Lehrerinnen aus der nordrhein-westfälischen Stadt erinnert. Der psychisch kranke Copilot hatte die Maschine absichtlich in den Felsen gesteuert. Alle 150 Menschen an Bord starben.

