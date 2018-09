Paris (AFP) Entwicklungsländer haben nach UN-Angaben im vergangenen Jahr erstmals mehr Geld in erneuerbare Energien gesteckt als Industriestaaten. Insgesamt seien die Investitionen in erneuerbare Energien 2015 auf einen Rekordwert von 286 Milliarden Dollar (256 Milliarden Euro) gestiegen, teilte die UNO am Donnerstag mit.

