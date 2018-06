Washington (AFP) Nach fast hundert Jahren Suche ist das letzte in Friedenszeiten gesunkene Schiff der US-Marine gefunden: Das Wrack der "USS Conestoga", die 1921 mit 56 Mann an Bord gesunken war, liegt auf dem Meeresgrund rund 30 Meilen vor San Francisco, wie die US-Marine und die US-Ozeanographiebehörde NOAA am Mittwoch mitteilten. Damit sei eines der größten Rätsel der Marinegeschichte gelöst.

