Los Angeles (AFP) Hiroshi Motohashi, Schlangenliebhaber, speist offenbar gern in Gesellschaft seiner Haustiere. Im Restaurant Iroha Sushi of Tokyo in Los Angeles jedenfalls hatte er eine kleine Schlange dabei, als er sich Spezialitäten des Hauses im Wert von umgerechnet 180 Euro einverleibte. Weil die anderen Gäste dies nicht goutierten und die Restaurantleitung mit ihm stritt, verließ der 46-Jährige wütend das Lokal - und kam mit einer Riesenschlange zurück.

