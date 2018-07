Rio de Janeiro (AFP) Die brasilianische Regierung will die Besucher der Olympischen Sommerspiele im August mit einer Handy-App über das Zika-Virus informieren. Die bereits jetzt auf Portugiesisch verfügbare App werde ab Mai in einer "olympischen" Fassung in sieben Sprachen erhältlich sein, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Sie soll unter anderem durch die Beantwortung einfacher Fragen dabei helfen festzustellen, ob nach einem Mückenstich ein Arzt aufgesucht werden muss.

