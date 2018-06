Hamburg (AFP) Gegen Deutschland laufen einem Medienbericht zufolge so viele Vertragsverletzungsverfahren der EU wie lange nicht mehr. Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" in seiner neuen Ausgabe unter Berufung auf eine interne Übersicht des Bundeswirtschaftsministeriums berichtet, ging die Brüsseler Kommission Ende 2015 in 89 Fällen gegen die Bundesrepublik vor.

