Créteil (AFP) Ausgerechnet als Dschihadist verkleidet ist ein Jude in Frankreich in einer Synagoge erschienen - und hat erwartungsgemäß für Wirbel gesorgt. Der 40-Jährige erschien am Donnerstagabend in einem langen Gewand und mit einer falschen Kalaschnikow in der Hand in einer Synagoge im Pariser Vorort Vincennes, wie am Freitag die Polizei bestätigte. In der Synagoge wurde das Purimfest gefeiert, zu dem sich die Gläubigen verkleiden .

