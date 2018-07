Halle (SID) - Fußball-Drittligist Hallescher FC wird ab kommender Saison von Rico Schmitt trainiert. Der 47-Jährige unterschrieb am Freitag einen Zweijahresvertrag und wird damit Nachfolger von Stefan Böger, der zur Saison 2016/2017 beim HFC auf den Posten des Sportdirektors wechselt.

"Nach vielen konstruktiven Gesprächen mit dem sportlichen Kompetenzteam freue ich mich sehr auf diese neue Herausforderung. Der HFC steht für eine kontinuierliche Entwicklung, was für meine Entscheidung ein ausschlaggebender Punkt war", sagte Schmitt: "Ich bin optimistisch, dass wir für die neue Saison eine schlagkräftige Mannschaft aufbauen werden."

Schmitt war bis Januar beim Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach tätig. Mit den Hessen erreichte er in der Saison 2014/2015 die Meisterschaft, scheiterte aber in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga am 1. FC Magdeburg. Zuvor trainierte Schmitt lange den derzeitigen Drittligisten Erzgebirge Aue und schaffte mit den Sachsen 2010 den Aufstieg in die 2. Liga.