Dublin (SID) - Die Nationalmannschaft der Schweiz hat zweieinhalb Monate vor dem Start der Fußball-EM in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) noch reichlich Steigerungspotenzial offenbart. In Dublin unterlagen die Eidgenossen mit sechs Bundesliga-Legionären in der Startelf EM-Starter Irland 0:1 (0:1). Abwehrspieler Ciaran Clark erzielte früh das Tor des Tages (2.).

Für die Schweiz begannen Torhüter Yann Sommer, Granit Xhaka (beide Borussia Mönchengladbach), Fabian Schär (1899 Hoffenheim), Admir Mehmedi (Bayer Leverkusen), Haris Seferovic (Eintracht Frankfurt) und Ricardo Rodriguez (VfL Wolfsburg).