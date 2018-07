Frankfurt/Main (SID) - Die U21-Nationalmannschaft muss auch am Dienstag (19.00 Uhr/n-tv) im EM-Qualifikationsspiel in Rostow gegen Gastgeber Russland auf Kapitän Leon Goretzka verzichten. Der Schalker laboriert immer noch an Problemen am Vorfuß. Goretzka fehlte schon am Donnerstag beim 4:1 gegen die Färöer in Frankfurt/Main. Der 21-Jährige wird im Verein weiter behandelt.