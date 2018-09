Amsterdam (SID) - Das Länderspiel zwischen den Niederlanden und EM-Gastgeber Frankreich ist am Freitagabend zu Ehren von Hollands verstorbener Fußball-Ikone Johan Cruyff in der 14. Minute unterbrochen worden. Die Zuschauer in Amsterdam erhoben sich von ihren Plätzen und applaudierten in Gedenken an den legendären Oranje-Spielmacher, der stets mit der Trikotnummer 14 aufgelaufen war.

Cruyff war am Donnerstag an den Folgen seiner Lungenkrebs-Erkrankung im Alter von 68 Jahren in Barcelona gestorben.