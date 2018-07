Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. März 2016:

12. Kalenderwoche, 85. Tag des Jahres

Noch 281 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Judith, Jutta, Prokop

HISTORISCHE DATEN

2015 - Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko entlässt in einem Machtkonflikt den einflussreichen Oligarchen Igor Kolomoiski als Gouverneur der Industrieregion Dnipropetrowsk.

2014 - Das Bundesverfassungsgericht beschränkt den Einfluss von Politikern auf das ZDF. Das Gericht entscheidet, der Anteil der Vertreter von Staat und Parteien in den Aufsichtsgremien dürfe höchstens ein Drittel betragen.

2011 - Die Regierung des konservativen kanadischen Premierministers Stephan Harper stürzt über ein Misstrauensvotum.

2006 - Nach einer Oppositionskundgebung in der weißrussischen Hauptstadt Minsk nimmt die Polizei hunderte Gegner des autoritären Staatspräsidenten Alexander Lukaschenko fest, darunter auch den früheren Präsidentschaftskandidaten Alexander Kosulin.

1986 - In einem offenen Brief an die DDR-Regierung bittet die Weimarer Friedensbewegung um Veröffentlichung eines "Appells zum UN-Jahr des Friedens". Darin werden mehr Reisefreiheit und Mitbestimmung sowie die Einhaltung der Menschenrechte eingefordert.

1953 - Der Bundestag verabschiedet das Bundesvertriebenengesetz, in dem alle Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten zu Staatsbürgern erklärt und Flüchtlinge aus der DDR ihnen gleichgestellt werden.

1924 - In Griechenland proklamiert die Nationalversammlung die Republik und beschließt die Absetzung von König Georg II.

1807 - Das britische Parlament verabschiedet ein Gesetz gegen den transatlantischen Sklavenhandel ("Slave Trade Act").

1409 - In Pisa beginnt ein Konzil, auf dem das abendländische Schisma, die Kirchenspaltung mit Päpsten in Rom und Avignon, überwunden werden soll. Das Konzil endet jedoch mit der Wahl eines dritten Papstes mit Sitz in Pisa.

AUCH DAS NOCH

1991 - dpa meldet: Die 30-jährige Elefantenkuh "Omah" vom Münchner Circus Krone weigert sich beharrlich, zur Sommertournee nach Niederbayern in einen Zug zu steigen. Deshalb wird sie in den Stall zurückgebracht.

GEBURTSTAGE

1976 - Wladimir Klitschko (40), ukrainischer Boxer, mehrere Jahre Schwergewichts-Weltmeister der drei großen Boxverbände IBF, WBO und WBA

1966 - Tatjana Patitz (50), deutsches Model und Schauspielerin

1943 - Royston Maldoom (73), britischer Choreograph und Tänzer

1942 - Aretha Franklin (74), amerikanische Soulsängerin ("Respect")

1936 - Giora Feidman (80), israelischer Klarinettist, Star der Klezmer-Musik

TODESTAGE

1919 - Wilhelm Lehmbruck, deutscher Bildhauer und Grafiker ("Große Kniende"), geb. 1881

2012 - Antonio Tabucchi, italienischer Schriftsteller ("Erklärt Pereira. Eine Zeugenaussage"), geb. 1943