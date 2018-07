Lyon (dpa) - Die französische Sängerin Juliette Gréco ist in einem Krankenhaus in Lyon operiert wurden. Man habe einen kleinen Eingriff vorgenommen, der gut verlaufen sei, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Familienkreise und Pressesprecherin der Sängerin berichtete.

Um was für eine Art von Operation es sich gehandelt hat, wurde nicht genannt. Sie läge nicht im Koma. Die 89-jährige Grande Dame des französischen Chansons wurde am Donnerstag wegen des Verdachts auf einen Schlaganfall in eine Klinik eingeliefert. Sie müsse noch mehrere Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

Die Chansonnette, die mit Liedern wie "Sous le ciel de Paris" oder "Deshabillez-moi" bekannt wurde, hat ihr Konzert im elsässischen Sausheim an diesem Freitag abgesagt. Gréco befindet sich derzeit auf ihrer Abschiedstournee durch Frankreich. In Lyon machte die Sängerin zusammen mit ihrem Mann Zwischenstopp.

Zu ihrem Geburtstagskonzert am 7. Februar dieses Jahres im Pariser "Théâtre de la Ville" hat Gréco dem Radiosender "France Inter" gestanden, dass sie nicht in Form sei. Im Mai 2015 hatte sie ihr einziges Deutschlandkonzert in Frankfurt wegen gesundheitlicher Probleme verschoben.