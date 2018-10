Moskau (AFP) Russland stationiert Raketen und Drohnen auf den umstrittenen Kurilen-Inseln, deren südlicher Teil auch von Japan beansprucht wird. Wie Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Freitag in Moskau mitteilte, hat die Aufrüstung der Militäreinheiten und Stützpunkte auf den Kurilen bereits begonnen. Noch in diesem Jahr würden Raketensysteme vom Typ Bal und Bastion sowie unbemannte Flugzeuge vom Typ Eleron-3 auf die Inseln verlegt.

