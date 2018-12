Miami (SID) - Tennisprofi Benjamin Becker ist beim ATP-Turnier in Miami bereits in der ersten Runde gescheitert. Der 34-Jährige aus Orscholz unterlag Marcos Baghdatis (Zypern) 3:6, 4:6. Damit ist in Florida nur noch Alexander Zverev im Rennen, der 18-Jährige hatte sich gegen den amerikanischen Wildcard-Spieler Michael Mmoh mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) durchgesetzt und trifft in der zweiten Runde auf den an Nummer 31 gesetzten Steve Johnson (USA).

Philipp Kohlschreiber hatte seine Teilnahme abgesagt und legt eine Auszeit vor den Europa-Turnieren ein.