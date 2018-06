Paris (dpa) - Französische Behörden haben mit der Festnahme eines Verdächtigen einen Anschlagsplan durchkreuzt. Das Terrorvorhaben sei in einem "fortgeschrittenen Stadium" gewesen, sagte Innenminister Bernard Cazeneuve. Die betreffende Person sei Franzose und stehe im Verdacht, eine wichtige Rolle bei der Anschlagsplanung gespielt zu haben. Sie habe sich in einem Terrornetzwerk bewegt, das in Frankreich zuschlagen wollte. Zeitgleich zu seiner Stellungnahme lief in einem Vorort von Paris ein Anti-Terror-Einsatz.

