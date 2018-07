Brüssel (dpa) - Der Terrorverdächtige Salah Abdeslam will seit den verheerenden Anschlägen von Brüssel mit mindestens 31 Toten nicht mehr mit Ermittlern sprechen. Das sagte der belgische Justizminister Koen Geens. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass der vor einer Woche festgenommene Abdeslam unmittelbar nach den Anschlägen verhört wurde, aber nichts gesagt habe. Der 26-Jährige war den bisherigen Ermittlungen zufolge an den Pariser Anschlägen mit 130 Toten beteiligt und stand auch in Kontakt zu Mitgliedern der Terrorzelle, die am Dienstag die Selbstmordattentate in Brüssel verübte.

