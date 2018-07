Paris (AFP) Zwischen dem am Donnerstag in Frankreich festgenommenen mutmaßlichen Islamisten und den Attentätern von Paris gibt es offenbar eine Verbindung. Der festgenommene 34-jährige Reda Kriket wurde im vergangenen Juli in Brüssel zusammen mit dem mutmaßlichen Anschlagsdrahtzieher Abdelhamid Abaaoud in Abwesenheit verurteilt, wie am Freitag aus Polizeikreisen verlautete. Beide wurden wegen Mitgliedschaft in einer Dschihadistenzelle schuldig gesprochen.

