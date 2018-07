Peking (dpa) - Bei einem Grubenunglück in Nordchina sind 20 Bergarbeiter ums Leben gekommen. 110 weitere seien lebend aus der Kohlegrube in Shuozhou in der Provinz Shanxi gekommen, berichtete ein Manager des Kohleunternehmens Datong der Deutschen Presse-Agentur. Nach Informationen des Unternehmens war es in einem Schacht zu einem Einsturz gekommen. Eine Konstruktion zur Abstützung der Decke sei plötzlich eingebrochen. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Chinas Gruben sind die gefährlichsten der Welt, oft sind die Sicherheitsvorkehrungen mangelhaft.

