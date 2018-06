Offenbach (dpa) - Eigentlich müsste die Ostereiersuche in diesem Jahr um einen Tag vorverlegt werden, denn heute wird das Wetter deutschlandweit am schönsten. Am Ostersonntag wird es vor allem nachmittags regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Karfreitag mitteilte.

Vor allem nachmittags scheint heute im ganzen Land die Sonne, nachdem es am Morgen im Südosten noch leicht regnen oder schneien kann. Ein erster Osterspaziergang ist dann aber am Nachmittag bei 11 bis 16 Grad überall drin.

Der Sonntag startet oft noch recht freundlich. Von Westen ziehen aber schon morgens Wolken und Regen herein und das Anschauen von Filmklassikern auf dem heimischen Sofa scheint verlockender als die Eiersuche. Trocken bleibt es, trotz zunehmender Bewölkung, nur im Osten und Südosten. Dort können denn auch bis zu 17 Grad erreicht werden, sonst bleibt es bei 9 bis 14 Grad.

Heiter bis wolkig wird das Wetter am Ostermontag, an dem besonders der Westen und Nordwesten wieder Regen abbekommt. In der Mitte und in Ostdeutschland bleibt es weitgehend trocken, erst in der Nacht zum Dienstag ziehen auch hier Wolken auf. Die Tageshöchstwerte erreichen 11 bis 16 Grad.