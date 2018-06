Kairo (AFP) Nach der Ermordung eines Italieners in Kairo haben die ägyptischen Behörden vier Verdächtige festgenommen. Bei den Festgenommenen handle es sich um die Frau, die Schwester, den Bruder und den Schwager eines Mannes, der am Donnerstag zusammen mit weiteren angeblichen Mitgliedern einer Entführerbande von der Polizei erschossen worden war, wie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte.

