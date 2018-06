Erfurt (dpa) - Ostdeutsche haben im vergangenen Jahr im Schnitt etwa zwei Wochen länger als Westdeutsche gearbeitet. Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, haben die Erwerbstätigen in den neuen Bundesländern 2015 durchschnittlich 77 Stunden mehr gearbeitet. Das Blatt beruft sich auf Daten des Arbeitskreises Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder. Gerade in Ostdeutschland werde unfreiwillige Teilzeitarbeit aufgestockt bis hin zu Vollzeitstellen, weil die Betroffenen Interesse an einem höheren Einkommen hätten, wird ein Sprecher des Ifo-Instituts zitiert.

