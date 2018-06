Oakland (SID) - Ohne den geschonten Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der Basketball-Profiliga NBA erneut gegen die Golden State Warriors den Kürzeren gezogen. Die Texaner unterlagen beim Titelverteidiger mit 120:128 und müssen nach der zweiten Pleite in Serie als Achter der Western Conference weiter um das Ticket für die Play-offs zittern.

Nationalspieler Dennis Schröder liegt mit den Atlanta Hawks weiter gut im Rennen. Beim 101:90 gegen die Milwaukee Bucks steuerte der Braunschweiger allerdings nur neun Punkte und zwei Assists bei. Die Hawks sind als Dritter im Osten voll auf Kurs.

In Abwesenheit von Nowitzki war Wesley Matthews mit 26 Punkten bester Scorer der Mavericks. Bei den Warriors, die mit 938 verwandelten Dreiern in einer Saison eine neue NBA-Bestmarke (alter Rekord: Houston Rockets 933 in der Vorsaison) aufstellten und den 52. Heimsieg in Serie feierten, dominierten Klay Thompson (40 Punkte) und Superstar Stephen Curry (33).