Wien (SID) - Schalkes Fußball-Talent Donis Avdijaj (19) muss seine Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme begraben. Trotz seiner kürzlich verkündeten Entscheidung, für das Nationalteam Albaniens auflaufen zu wollen, hat der an den österreichischen Bundesligisten Sturm Graz ausgeliehene Deutsch-Albaner keine Chance auf eine baldige Nominierung.

Albaniens Nationaltrainer Gianni De Biasi stellte vor dem Testspiel seiner Mannschaft am Samstag in Österreich klar: "Donis Avdijaj ist für die EM kein Thema. Erst für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland, die im Herbst beginnt, fassen wir ihn ins Auge."

Avdijaj selbst hatte zuvor bereits erklärt, er wolle keinem der Spieler, die die Qualifikation für Frankreich 2016 geschafft hätten, den Platz streitig machen.