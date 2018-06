Ingelheim (SID) - Erfolgreicher Einstand für Guido Streichsbier: Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer haben die deutschen Fußball-Junioren "Unter 19 Jahren" auf dem Weg zur Heim-EM (11. bis 24. Juli) Südkorea in Ingelheim mit 2:1 (1:1) geschlagen. Der Hoffenheimer Philipp Ochs (42.) und Cedric Teuchert (77.) vom 1. FC Nürnberg drehten vor 2103 Zuschauern, darunter U21-Nationaltrainer Horst Hrubesch und Mittelfeldspieler Niklas Stark, den Rückstand durch Lee Dong-Jun (14.).

Streichsbier hatte den Posten erst am 18. März von Marcus Sorg übernommen, der zunächst bis zum Ende der Europameisterschaft in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) zum Trainerstab der A-Nationalmannschaft gehören soll. Am Dienstag (12.00 Uhr) testet die U19 in Worms erneut gegen die Asiaten.