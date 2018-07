Berlin (dpa) - Unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen hat am der Einlass in das Berliner Olympiastadion zum Fußball-Länderspiel Deutschland gegen England begonnen. An den Eingängen für Journalisten wurden Körperscanner eingesetzt. Alle erwachsenen Fans, Ehrengäste und Medienvertreter mussten neben der Eintrittskarte auch einen Ausweis vorzeigen. Außerdem gab es Leibesvisitationen, die Wachleute kontrollierten alle Taschen und Rucksäcke. Motorradhelme waren verboten. Mit Durchsagen wurden die Zuschauer um Geduld gebeten.

