Barcelona (dpa) - Mit großer Anteilnahme haben sich Tausende in Barcelona von Johan Cruyff verabschiedet. Die Menschen defilierten im Camp-Nou-Stadion an einem großen Bild des Niederländers vorbei und trugen sich ins Kondolenzbuch ein.

Der spanische Fußball- Traditionsverein richtete einen Gedenkraum für das Clubidol ein, das in Barcelona als Spieler und auch als Trainer Zeichen setzte. Cruyff war am Donnerstag mit 68 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Am ersten Tag sei der Gedenkraum von über 15 000 Menschen besucht worden, teilte der Verein mit.

Neben mehreren Trauerkränzen und Fahnen war unter anderem in großen Lettern auf Katalanisch zu lesen: "Gracies (Danke) Johan". "Wir sind ihm sehr dankbar", sagte Barça-Fan und Cruyff-Bewunderin Rosa María San Francisco. Viele mussten sich Tränen von den Augen wischen. Darunter auch Ex-Barcelona-Präsident Joan Laporta.

Unter den Trauernden waren nicht nur Anhänger des Champions-League-Siegers. Auch der Präsident von Barcelonas "Erzrivale" Real Madrid, Florentino Pérez, sowie Vertreter anderer Clubs, Künstler und Politiker erwiesen dem ehemaligen Offensivkünstler die letzte Ehre. "Es ist sehr traurig. Cruyff war eine jener Personen, die uns eigentlich niemals verlassen dürften. Er hat die Geschichte von Barça und des Fußballs verändert", sagte Real-Boss Pérez.

Der Gedenkraum vor der Haupttribüne des Camp Nou kann bis Dienstag besucht werden. Es ist nach Clubangaben vorgesehen, dass auch die Stars um Lionel Messi, Neymar und den deutschen Torwart Marc-André ter Stegen dort nach den jeweiligen Länderspieleinsätzen von Cruyff Abschied nehmen.

Mitteilung des FC Barcelona, Spanisch

Bericht mit Videoaufnahmen in lavanguardia.es