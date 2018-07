Vancouver (SID) - Torjäger Javier Chicharito Hernandez vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat im Trikot der mexikanischen Fußball-Nationalmannschaft erneut geglänzt. Beim 3:0 (2:0)-Auswärtssieg in Kanada in der WM-Qualifikation erzielte der 27-Jährige per Kopf das 1:0 (31.), zudem kam er auf eine Torvorlage und einen Pfostenschuss.

Mit neun Punkten aus drei Spielen liegt Mexiko in Gruppe A klar vor Kanada (4), El Salvador (2) und Honduras (1). Die zwei besten Teams der Vierergruppe erreichen die nächste Runde.