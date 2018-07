Braunschweig (dpa) - Langschläfer werden sich ärgern, denn in fast ganz Europa beginnt in der Nacht die Sommerzeit. Die Uhren werden um 2.00 Uhr morgens auf 3.00 Uhr vorgestellt. Für den technischen Ablauf der Zeitumstellung ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig zuständig. Die Wissenschaftler dort sorgen dafür, das entscheidende Signal von einem Sender im hessischen Mainflingen auszustrahlen, so dass sich Millionen Funkuhren in Deutschland ganz automatisch umstellen. Dafür müssen die Physiker nicht mal aufstehen.

