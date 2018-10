Rom (dpa) - Die Osterfeierlichkeiten im Vatikan werden heute mit der traditionellen Osternacht im Petersdom fortgesetzt. Der Gottesdienst unter Leitung von Papst Franziskus erinnert an die Auferstehung Christi. Zu der Zeremonie werden wie schon am Karfreitag beim Kreuzweg am Kolosseum erneut Tausende Gläubige im Vatikan erwartet. Morgen folgt noch die Ostermesse. Daran anschließend verkündetder Papst seine Osterbotschaft und spendet den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" - der Stadt und dem Erdkreis.

