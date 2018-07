Göteborg (SID) - Christian Ahlmann (Marl) hat beim Weltcup-Finale der Reiter die zweite Springprüfung am Samstagabend gewonnen. Auf Taloubet Z blieb der Sieger der Westeuropaliga im ersten Umlauf und im Stechen ohne Abwurf und verwies den ebenfalls fehlerfreien Iren Denis Lynch mit All Star 5 auf Platz zwei.

Auch Marco Kutscher (Bad Essen/Chaccorina) und Marcus Ehning (Borken/Cornado NRW) waren im ersten Umlauf ohne Abwurf geblieben, konnten das im Stechen aber nicht wiederholen. Ehning belegte am Ende Platz fünf, Kutscher wurde Sechster. Auf Platz zwölf landete der im belgischen Mechelen lebende Daniel Deußer mit Cornet d'Amour, auf Platz 22 Youngster Niklas Krieg (Villingen) mit Carella. Am Ostermontag findet das dritte und letzte Springen im Rahmen des Weltcup-Finales statt.

Bereits am Sonntag fällt die Entscheidung in der Dressur. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) hatte im Grand Prix am Freitag Platz vier belegt und startet damit am Sonntag in der letzten Kür-Gruppe. Fabienne Lütkemeier (Paderborn) war im Grand Prix Siebte geworden und hat in der zweiten Startergruppe der Kür keine realistische Siegchance mehr.