Brüssel (dpa) - Die US-Pop-Diva Mariah Carey hat nach den Anschlägen in Brüssel ein für morgen geplantes Konzert in der belgischen Hauptstadt abgesagt. Carey twitterte in der Nacht, ihr sei zur Sicherheit ihrer Fans, ihrer Band, ihrer Crew und allen, die an der Tour beteiligt seien, zur Absage geraten worden. Sie hoffe, ihre Fans bald sehen zu können und sende ihre Gebete und ewige Liebe, schrieb die Sängerin weiter. Der Konzertveranstalter Live Nation bestätigt die Absage auf seiner Interseite.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.