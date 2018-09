Offenbach (dpa) - Den Regenschirm sollte man an den Osterfeiertagen zumindest in Teilen Deutschlands in Reichweite haben: Schon Morgen ziehen laut Deutschem Wetterdienst von Westen her Wolken und Regen über Deutschland herein. Über den Tag breiten sie sich aus, wobei nur der Osten und Südosten verschont bleiben. Dort kann die Temperatur bis auf 17 Grad klettern, sonst bleibt es um die 14 Grad. Sobald es sich im Westen ausgeregnet hat, wird es auch dort gegen Mittag wieder besser. Heiter bis wolkig wird das Wetter am Ostermontag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.